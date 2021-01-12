12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Belhanda'dan o paylaşıma sert tepki! "Kabul edilemez"

Belhanda'dan o paylaşıma sert tepki! Kabul edilemez
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Galatasaraylı futbolcu , bir taraftarın kendisine yönelik yaptığı ırkçı söylemlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'ın Faslı futbolcusu , sarı-kırmızılı bir taraftarın kendisine yönelik ırkçı söylemleri sosyal medya hesabından paylaştı.

, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık, şimdi de Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi tarafından 'bedevi' tabiri söyleniyor. Bu ırkçılık, nereye kadar gidecek?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli oyuncuya yönelik paylaşımı yapan 'nun Galatasaray Divan Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

İşte o paylaşım:


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