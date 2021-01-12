Belhanda'dan o paylaşıma sert tepki! "Kabul edilemez"

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, bir taraftarın kendisine yönelik yaptığı ırkçı söylemlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı bir taraftarın kendisine yönelik ırkçı söylemleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Belhanda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık, şimdi de Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi tarafından 'bedevi' tabiri söyleniyor. Bu ırkçılık, nereye kadar gidecek?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli oyuncuya yönelik paylaşımı yapan Cem Emiroğlu'nun Galatasaray Divan Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

İşte o paylaşım:





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