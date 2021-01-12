12 Ocak 2021, Salı

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Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, daha önce 1.5 yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru için girişimlerini sürdürüyor. Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco'dan ise flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:31
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Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı.

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Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.

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Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.

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Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı.

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Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

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