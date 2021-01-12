Monaco transferde işi yokuşa sürüyor! Onyekuru ve Galatasaray...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, daha önce 1.5 yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru için girişimlerini sürdürüyor. Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Monaco'dan ise flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)