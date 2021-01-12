Galatasaray Ekrem Memnun'la görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray'dan yaptığı açıklamayla Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyurmuştu. Bu açıklamasının hemen akabinde sarı-kırmızılıların resmi web sitesinden paylaşılan duyuruda yeni antrenör ile görüşmeler resmen duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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