12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Ekrem Memnun'la görüşmelere başlandığını açıkladı

G.Saray resmen açıkladı! Görüşmelere başlandı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

Başantrenörlüğü için 'la görüşmelere başlandığını açıkladı. | Son dakika haberleri ()

'dan yaptığı açıklamayla Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyurmuştu. Bu açıklamasının hemen akabinde sarı-kırmızılıların resmi web sitesinden paylaşılan duyuruda yeni antrenör ile görüşmeler resmen duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
O ifade istifa getirdi O ifade istifa getirdi
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor
Başakşehir'den flaş takas teklifi! İrfan Can'a karşılık... Başakşehir'den flaş takas teklifi! İrfan Can'a karşılık...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör