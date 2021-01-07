Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba kaç yaşında? Emre Akbaba'nın kariyeri
Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlara rağmen liderlik yarışını sürdüren Galatasaray'da, en çok tartışılan isimlerden biri de Emre Akbaba. Transfer olduğu günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen milli oyuncunun geleceği merak konusu. İşte Emre Akbaba'nın yaşı kariyeri ve merak edilen her şey...
Galatasaray'a çok büyük umutlarla transfer olan ancak geldiği günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba'nın, Cimbom'da kalıp kalmayacağı merak konusu. Yaşadığı ciddi sakatlıklardan dolayı hem Galatasaray hem de Alanyaspor kariyerinde uzun süreler futboldan uzak kalan milli oyuncu, sakatlık dönüşlerinde de eski performansına yükselmekte güçlük çekiyor. Sahada çok pasif kalması, pres yapmaması ve hücumlarda ağır kalması Emre Akbaba'nın en çok eleştirildiği konuların başında geliyor. İşte Emre Akbaba'nın kariyerine ilişkin diğer bilgiler...
EMRE AKBABA KİMDİR?
4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.
Orta saha mevkiinde forma giyen mill futbolcu Emre Akbaba, 2018 yılından beri Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor.
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