07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba kaç yaşında? Emre Akbaba'nın kariyeri

Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba kaç yaşında? Emre Akbaba'nın kariyeri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlara rağmen liderlik yarışını sürdüren 'da, en çok tartışılan isimlerden biri de . Transfer olduğu günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen milli oyuncunun geleceği merak konusu. İşte Emre Akbaba'nın yaşı kariyeri ve merak edilen her şey...

'a çok büyük umutlarla transfer olan ancak geldiği günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı beklenen performansı sergileyemeyen 'nın, 'da kalıp kalmayacağı merak konusu. Yaşadığı ciddi sakatlıklardan dolayı hem Galatasaray hem de kariyerinde uzun süreler futboldan uzak kalan milli oyuncu, sakatlık dönüşlerinde de eski performansına yükselmekte güçlük çekiyor. Sahada çok pasif kalması, pres yapmaması ve hücumlarda ağır kalması Emre Akbaba'nın en çok eleştirildiği konuların başında geliyor. İşte Emre Akbaba'nın kariyerine ilişkin diğer bilgiler...

EMRE AKBABA KİMDİR?

4 Ekim 1992 yılında 'nın kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında 'ye gelerek 'un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında 'a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba , 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının . Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

mevkiinde forma giyen mill futbolcu Emre Akbaba, 2018 yılından beri takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor.

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