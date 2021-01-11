11 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: Haddini bileceksin!

Cengiz'den Koç'a sert sözler: Haddini bileceksin!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

Başkanı , sarı-kırmızı takımda forma giyen futbolcu 'ın aldığı cezayla ilgili açıklama yapan Başkanı 'a sert bir yanıt verdi.

Başkanı , kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Başkanı 'un futbolcu 'ın aldığı 6 maçlık cezayla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Cengiz, "Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var. Ali Koç, haddini bil! Kimse kendi gözündeki merteği görmeden başkalarını gözünde çöp aramasın." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a verdiği 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezasıyla ilgili "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile ilgili kararı öğrendik. Bu karar Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Bunlara uyulması gerekir, bunlara uyulmazsa da ceza görülmesi gerekir. Yıllarca belirli takımların hatta bir takımın bu kurallara önem vermeden transferi olmuş. Kısaca transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum Fenerbahçe olarak gözümüz üzerinizde. Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta bunu ele mi alacaksınız? Oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak bilmiyorum. Son dönemde aldığını kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Futbolda bu bir suçtur ve üzerine gitmesi gerekmektedir." dedi.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt

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