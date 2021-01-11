11 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da! Sözleşmede "zorunlu" detayı

Onyekuru yeniden G.Saray'da! Sözleşmede zorunlu detayı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

, forması giyen eski futbolcusu 'yu yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren , transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın ardından ile de anlaşma sağladı. Kiralama işlemi tamamlanan 'nun sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyeceği öğrenildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray'ın sezon sonunda 5 milyon Euro civarında bir rakamla Henry Onyekuru'nun bonservisini alabileceği kaydedildi.

HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELECEK

Nijeryalı kanat oyuncusunun hafta içerisinde 'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

2018/2019 sezonunda ve 2019/2020 sezonunun ikinci yarısında da Galatasaray'a transfer olan Onyekuru, kariyerinde 3. kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da

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