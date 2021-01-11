Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da! Sözleşmede "zorunlu" detayı
Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın ardından Monaco ile de anlaşma sağladı. Kiralama işlemi tamamlanan Onyekuru'nun sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyeceği öğrenildi.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray'ın sezon sonunda 5 milyon Euro civarında bir rakamla Henry Onyekuru'nun bonservisini alabileceği kaydedildi.
HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELECEK
Nijeryalı kanat oyuncusunun hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
2018/2019 sezonunda ve 2019/2020 sezonunun ikinci yarısında da Galatasaray'a transfer olan Onyekuru, kariyerinde 3. kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
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