Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın ardından Monaco ile de anlaşma sağladı. Kiralama işlemi tamamlanan Onyekuru'nun sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyeceği öğrenildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray'ın sezon sonunda 5 milyon Euro civarında bir rakamla Henry Onyekuru'nun bonservisini alabileceği kaydedildi.

HAFTA İÇİ İSTANBUL'A GELECEK

Nijeryalı kanat oyuncusunun hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

2018/2019 sezonunda ve 2019/2020 sezonunun ikinci yarısında da Galatasaray'a transfer olan Onyekuru, kariyerinde 3. kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

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