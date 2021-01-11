Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi

2019 yazında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Galatasaray'da sakatlıklardan kurtulamamış ve beklentilerin altında kalmıştı. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takıma gelecek isimlerin yanında, kadrodan ayrılacak isimler de önem taşıyor. Cimbom, takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcüyle ayrılığa sıcak bakarken, flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)