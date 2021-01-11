11 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Malatya'ya geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

ile karşılaşacak , 'ya geldi.

Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör 'e çiçek verdi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

ile arasındaki karşılaşma yarın saat 20.45'te 'nda oynanacak.

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