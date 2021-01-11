11 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

'ın 'nda oynayacağı maçı, kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'nda , ile oynayacağı maç için saat 16.00'da 'na ait özel bir uçuşla 'ya giderek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesinde kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

", , , , , , , , , , , Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

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