Erman Toroğlu derbiyi işaret etti! "Haftaya büyük resmi göreceğiz"
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş derbisini işaret ederek "Haftaya büyük resmi göreceğiz" dedi. İşte o yazı...
Ligin 21 takımla oynanması zaten futbolumuzda olmayan kaliteyi sürüngenler gibi yaptı. Futbolda hata var. Kabulüm ama bu hataları bu oyuncular yapıyorsa o zaman adı 'Süper' olan olan ligde kadroya girmeyecekler. Yani Galatasaray o kadar rahat oynadı ki, kendileri bile şaşırdılar. Sahaya Gençlerbirliği futbolcuları yerine plastik 11 huni koysalardı, sarı-kırmızılılar onlara çarparlardı gol atarken. Galatasaraylı futbolcular, güzel goller attılar, daha da atabilirdi.
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Oyunun bir kısmında Galatasaraylı futbolcular tempoyu belirledi. Birkaçında da hakem müsaade etmedi! Halis Özkahya, böyle bir maçta bile nasıl kötü hakem olduğunu gösterdi. Oyunun, futbolcuların altında eziliyor. Tabii geçmişte yaptığı haltların da bunda rolü var, ezilmesinde. Bu işler böyledir, akşam yediğin hurmalar sabah adamı tırmalar. Beşiktaş da 6 attı, Galatasaray da 6 attı. İkisinde de rakiplerinin büyük hataları bu skorlara sebebiyet verdi. Gelecek hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük resmi göreceğiz.
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