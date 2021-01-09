09 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu: Net kırmızı kart

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Piris'in Taylan Antalyalı'ya yaptığı hareketi değerlendirdi. Toroğlu, "Yaptığı hareket net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
09.01.2021
ABONE OL

DİĞER
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Net kırmızı kart Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart" 09.01.2021
Erman Toroğlu: Kimse bunu bilerek yapmaz Erman Toroğlu: Kimse bunu bilerek yapmaz 09.01.2021
Terim: İrfan Can, Visca, Onyekuru'yu istiyoruz Terim: İrfan Can, Visca, Onyekuru'yu istiyoruz 09.01.2021
İşte Galatasaray'daki transfer gelişmeleri! İşte Galatasaray'daki transfer gelişmeleri! 09.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu'ndan flaş G.Saray yorumu! Tarihi fark olur Toroğlu'ndan flaş G.Saray yorumu! "Tarihi fark olur" 09.01.2021
Türk halkının desteğine minnettarım "Türk halkının desteğine minnettarım" 09.01.2021
Emre Kılınç'ın cezası onandı Emre Kılınç'ın cezası onandı 09.01.2021
Galatasaray genç stoperin peşinde Galatasaray genç stoperin peşinde 09.01.2021
Galatasaray'da rota İrfan Can Kahveci Galatasaray'da rota İrfan Can Kahveci 09.01.2021
Aslan çıkış arıyor Aslan çıkış arıyor 09.01.2021
Galatasaray Luyindama ile ipleri kopardı Galatasaray Luyindama ile ipleri kopardı 07.01.2021
Galatasaraydan flaş transfer kararı! Arda Turan... Galatasaraydan flaş transfer kararı! Arda Turan... 07.01.2021
Galatasaray orta sahasının ihtiyacı Seri değil "Galatasaray orta sahasının ihtiyacı Seri değil" 07.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Sadece Onyekuru yetmez Canlı yayında açıkladı! "Sadece Onyekuru yetmez" 06.01.2021
G.Saray Diagne'ye karşılık olarak İrfan Can'ı istedi. "G.Saray Diagne'ye karşılık olarak İrfan Can'ı istedi." 04.01.2021
Usta yorumcudan flaş sözler! Usta yorumcudan flaş sözler! 04.01.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 3 isim
Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular
Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'ye gol makinesi geliyor! Emre Belözoğlu bizzat devrede
Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...
Süper Lig'de hangi takımlar kimleri aldı? İşte biten transferler (2020-2021 sezonu)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör