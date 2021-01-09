Galatasaray Gençlerbirliği maçı sonrası Erman Toroğlu: Net kırmızı kart

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Piris'in Taylan Antalyalı'ya yaptığı hareketi değerlendirdi. Toroğlu, "Yaptığı hareket net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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