Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can cevabı! 13 milyon euro...

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine İrfan Can transferi için Başakşehir'le masaya otururken, gelen cevapla adeta şok yaşadı. Göksel Gümüşdağ, yıldız isim için 13 milyon euro bonservis talep ederken, Marcao'yu da takasta istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bunun üzerine masadan kalktı.

Başakşehir'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği İrfan Can Kahveci'nin fiyatını bir anda 13 milyon euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı. Galatasaray ile transfer pazarlığına oturan Başkan Göksel Gümüşdağ, Luyindama, Diagne, ve Babel'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ise Marcao için "Sezon başında 13 milyon euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız'' cevabını verdi. Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri İrfan Can'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Fiyat bu noktaya gelince de görüşmeler derinleşmeden tıkandı.

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