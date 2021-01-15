15 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den Galatasaray'a flaş İrfan Can cevabı! 13 milyon euro...

G.Saray'a flaş İrfan Can cevabı! 13 milyon euro...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine transferi için 'le masaya otururken, gelen cevapla adeta şok yaşadı. , yıldız isim için 13 milyon euro bonservis talep ederken, Marcao'yu da takasta istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bunun üzerine masadan kalktı.

'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği 'nin fiyatını bir anda 13 milyon euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı. ile transfer pazarlığına oturan Başkan , , , ve 'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ise Marcao için "Sezon başında 13 milyon euro'ya satmadık. Marcao'yu asla takasta kullanmayız'' cevabını verdi. Bunun üzerine Başakşehir cephesinin Marcao ile eşdeğer gördükleri 'a 13 milyon Euro değer biçmeye başladığı öğrenildi. Fiyat bu noktaya gelince de görüşmeler derinleşmeden tıkandı.

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