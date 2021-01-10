10 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Süper Lig'de iki hafta sonra kazanan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların listesinin başında Henry Onyekuru bulunuyordu. Aslan eski yıldızının transferinde her konuda anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

yuvasına döndü. 'nun hocası 'ın 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Teknik Direktörü de 'Takımda görmek isterim' açıklaması yapmıştı.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon sonunda istemeyerek de olsa 'dan erken ayrılmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcu ve ile yeniden anlaşma sağlandı.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

BİR GÜN İÇİNDE GELECEK

Dün de sürpriz bir gelişme yaşandı ve , 'nın tarifeli seferiyle sabah saatlerinde 'nın başkenti 'tan 'a geldi, daha sonra da aktarmalı olarak 'nın şehrine uçtu.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Ailesini, 'da bırakan yıldız futbolcunun beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

'nun ile küçük detayları halletmek için 'ya gittiği ve bir iki gün içinde onun da yeniden 'a geleceği ifade edildi.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

SATIN ALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO

için 'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.

Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

17 GOL, 8 ASİSTİ VAR

56 maçta formasını giyen başarılı futbolcu, 17 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Özellikle önceki sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

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