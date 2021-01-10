Henry Onyekuru Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Süper Lig'de iki hafta sonra kazanan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların listesinin başında Henry Onyekuru bulunuyordu. Aslan eski yıldızının transferinde her konuda anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...
Henry Onyekuru yuvasına döndü. Monaco'nun hocası Niko Kovac'ın 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 'Takımda görmek isterim' açıklaması yapmıştı.
Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon sonunda istemeyerek de olsa Galatasaray'dan erken ayrılmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcu ve Monoca ile yeniden anlaşma sağlandı.
BİR GÜN İÇİNDE GELECEK
Dün de sürpriz bir gelişme yaşandı ve Henry Onyekuru, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle sabah saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a geldi, daha sonra da aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu.
Ailesini, İstanbul'da bırakan yıldız futbolcunun beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.
SATIN ALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO
Henry Onyekuru için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek.
Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.
17 GOL, 8 ASİSTİ VAR
56 maçta Galatasaray formasını giyen başarılı futbolcu, 17 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Özellikle önceki sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.
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