09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Menajerler Galatasaray'a Trezeguet'i önerdi! Transfer...

Menajerlerden G.Saray'a Trezeguet önerisi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.01.2021

Hızlı bir kanat oyuncusu almak isteyen Galatasaray'a, menajerler Trezeguet'i önerdi. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katamazsa Mısırlı oyuncu için girişimlere başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı takımla ilgili bir başka transfer iddiası da eski göz ağrısı Trezeguet için geldi. Aston Villa'da forma giyen Mısırlı kanat oyuncusunun menajerler tarafından kulübe önerildiği ileri sürüldü. İngiltere'de bekleneni veremeyen 26 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın gelecek her teklifi değerlendirebileceği iletildi. Menajerlere beklemelerini söyleyip önceliği Onyekuru'ya veren Galatasaray yönetiminin, burada bir pürüz çıkması halinde Trezeguet'e dümen kıracağı gelen haberler arasında. Aslan'ın daha önce Kasımpaşa oynarken yoğun çaba harcadığı Trezeguet, 2019-20 sezonu başında 10 milyon euro'ya Aston Villa'ya geçmişti. (Fotomaç)

G.Saray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Pazarlıklar kıran kırana! İrfan Can adım adım G.Saray'a Pazarlıklar kıran kırana! İrfan Can adım adım G.Saray'a
Onyekuru'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor Onyekuru'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor
Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Terim'in G.Birliği maçı 11'i Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Terim'in G.Birliği maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör