09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Henry Onyekuru'da mutlu sona ulaştı!

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Galatasaray, kadroya hızlı bir kanat oyuncusu katmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, daha önce 1.5 sezon Parçalı'yı terleten Henry Onyekuru ile anlaşma sağlarken, kulübü Monaco ile de son aşamaya geldiği bildirildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Henry Onyekuru'da mutlu sona ulaştı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Ve Cimbom 'ya kavuşuyor… Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

Galatasaray Henry Onyekuru'da mutlu sona ulaştı!

ÖNCE YARIM SEZON KİRALIK

Alınan bilgilere göre son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini Fransız kulübüne iletti.

Galatasaray Henry Onyekuru'da mutlu sona ulaştı!

ÇOK SIKI PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan 'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık 'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

Galatasaray Henry Onyekuru'da mutlu sona ulaştı!

4.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Şu anda Nijerya'da ailesinin yanında bulunan kulüpler tüm pürüzleri giderir gidermez hemen İstanbul'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. (Takvim)

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