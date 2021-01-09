Galatasaray Henry Onyekuru'da mutlu sona ulaştı!
2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte transferde gaza basan Galatasaray, kadroya hızlı bir kanat oyuncusu katmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, daha önce 1.5 sezon Parçalı'yı terleten Henry Onyekuru ile anlaşma sağlarken, kulübü Monaco ile de son aşamaya geldiği bildirildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ve Cimbom Henry Onyekuru'ya kavuşuyor… Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, Monaco ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.
ÖNCE YARIM SEZON KİRALIK
Alınan bilgilere göre Galatasaray son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini Fransız kulübüne iletti.
ÇOK SIKI PAZARLIKLAR YAPILIYOR
Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Monaco'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık Galatasaray'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Şu anda Nijerya'da ailesinin yanında bulunan Henry Onyekuru kulüpler tüm pürüzleri giderir gidermez hemen İstanbul'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. (Takvim)
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