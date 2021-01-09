09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den oyunculara uyarı! "Lüksümüz yok"

Terim'den oyunculara uyarı! Lüksümüz yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör oyuncularını uyardı ve maç sonunda 3 puan istedi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör , idman öncesi kısa bir toplantıyla son uyarılarını yaptı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "Lig daha çok uzun" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: Her takım kayıplar yaşayacak. Bunu en az yapan şampiyon olacak. Biz de sınırımızı doldurmaya başladık. Maçın öneminden, gelecek haftaki derbisinden bahsetmeme gerek yok. Kim oynarsa oynasın, sahada ne yaşanırsa yaşansın herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum ve maç bitiminde tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. Galatasaray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz.

KENDİNE HAKİM OL
Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki Belhanda'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "Sahada kendine hakim ol ve dikkatli hareket et. Hem yarınki (bugün) hem Beşiktaş maçı çok önemli. Kritik virajlarda sana çok ihtiyacım var" dediği bildirildi.

FORMA EMRE VE BABEL'DE
Teknik direktör Fatih Terim, bugünkü mücadelede kadroda rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 4-3 kaybedilen deplasmanında dökülen Saracchi ve Emre Akbaba'yı yedek kulübesine çekecek. Sol bekte Emre Taşdemir'e ve önünde de Babel'e şans verecek.

ASLAN,GENÇLER'E HAZIR
, sınavı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren sarı- kırmızılı takım, ardından yarı sahada çift kale taktik maç oynadı. Şut denemeleri ile sona erdi; Galatasaray maç için kampa girdi. (Fotomaç)

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