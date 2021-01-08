TERİM TAKVİYE BEKLİYOR

Teknik direktör Fatih Terim ise yıldız değil takımın ihtiyacı olan bölgelere takviye bekliyor. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi başlar başlamaz aslında tüm camianın beklentisi hamlelerin netleşmesiydi ancak Galatasaray yönetimi birkaç oyuncuyla söz kesmesine rağmen Gençlerbirliği maçı öncesi Florya'ya oyuncu getiremedi.