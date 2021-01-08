08 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte özellikle savunma ve orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda teknik direktör Fatih Terim, raporunu yönetime sundu. Deneyimli hoca Luyindama'nın satışına onay verirken, Etebo'nun kiralık sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Bu bölgelere transfer harekatını başlatacak sarı-kırmızılı takım ise, 5 yıldız futbolcu için gaza bastı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 21:29
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu

Kadroda büyük değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da harekat başlıyor. Operasyon için düğmeye basan sarı-kırmılıların transfer listesi ortaya çıktı.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu

Galatasaray'da yaz döneminde tamamlanmayan transferlerin kış dönemi açılır açılmaz bitmesi, gereken takviyelerin yapılması bekleniyordu ancak sarı-kırmızılı yönetim hala herhangi bir transferi resmiyete dökemedi. Bu durum taraftarları da kızdırırken sosyal medyada yönetimi eleştiren yorumlar yapıldı.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu

TERİM TAKVİYE BEKLİYOR
Teknik direktör Fatih Terim ise yıldız değil takımın ihtiyacı olan bölgelere takviye bekliyor. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi başlar başlamaz aslında tüm camianın beklentisi hamlelerin netleşmesiydi ancak Galatasaray yönetimi birkaç oyuncuyla söz kesmesine rağmen Gençlerbirliği maçı öncesi Florya'ya oyuncu getiremedi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu

Deneyimli çalıştırıcı artık bir bahane ya da gerekçe değil oyuncu görmek istiyor... Galatasaray'ın listesinde 5 futbolcu bulunuyor.

İşte o isimler ve transferde son durum...

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 futbolcu

STOPERE 2 ADAY!
Galatasaray'da Christian Luyindama'nın satış listesine konmasının ardından gözler stoper transferine çevrildi.

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