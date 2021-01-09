09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeki Henry Onyekuru ailesini İstanbul'a bıraktı

Onyekuru transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine aldığı , 'a geldi. Yıldız futbolcu 'ndan aktarmalı olarak 'nın şehrine uçarken, ailesi İstanbul'da kaldı.

Transferde adı Türk kulüpleriyle ile anılan 'nun Nijeryalı futbolcusu ve ailesi bu sabah 'a geldi. Yıldız futbolcu 'ndan aktarmalı olarak 'nın şehrine uçarken, ailesi İstanbul'da kaldı. Beraberlerinde 10 bavul ile ailesini İstanbul'da bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul'a geleceği belirtildi.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın adı transferde Türk kulüpleriyle anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili bu flaş gelişmenin yaşanması heyecan yarattı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. İstanbul'da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesi ve beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti.

Sörloth'tan G.Saray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Sörloth'tan G.Saray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular Sörloth'tan G.Saray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular
Aslan'a 20'lik stoper! Girişimler başladı Aslan'a 20'lik stoper! Girişimler başladı
Monaco cephesinden açıklama! Onyekuru ve G.Saray... Monaco cephesinden açıklama! Onyekuru ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör