04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında 5 Ocak Salı günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ile karşılaşacak. İkinci başkan 'ın da yer aldığı sarı kırmızı kafile, THY'ye ait özel uçakla Konya'ya geldi. Kafileyi karşılayan taraftar derneği üyeleri teknik direktör 'e çiçek hediye etti. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan da kamp kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: , , , , , , , , Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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