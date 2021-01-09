09 Ocak 2021, Cumartesi

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Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Alman ekibinde istenen performansı sergileyememesi sonrası kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelmiş ve Galatasaray'ın Sörloth transferi için devreye girmişti. Alman basını, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki Norveçli golcünün yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 15:43
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Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da fırtına gibi esen Alexander Sörloth, sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

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Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular

Burada bekleneni veremeyen ve Leipzig formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atan Norveçli futbolcu için Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.

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Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular

Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılılar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

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Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular

Galatasaray, Norveçli golcünün bonuslarla birlikte kazandığı 4.5 milyon Euro olan maaş da indirim yapılması halinde yıldız futbolcuyu kadrosunda göemek istediğini Alman ekibine iletti.

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Sörloth'tan Galatasaray'a kötü haber! Yeni takımını duyurdular

TRABZON SÖZLEŞMEYE MADDE KOYDURMUŞTU

Alexander Sörloth için Leipzig ile yapılan sözleşmeye ek madde koyduran Trabzonspor, Norveçli futbolcunun Türkiye'ye transferi durumunda öncelikli takımın kendileri olacağına dair madde koydurmuştu.

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