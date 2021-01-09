09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi gözden çıkardı

Son dakika Galatasaray(GS) transfer haberi: Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona erdi ve kulübede yer aldı. Tecrübeli teknik adamın yaptığı kardo tercihi oldukça tartışılırken, sahaya sürmediği yıldız ismi sildiği ve transferine onay verdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi gözden çıkardı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasının açılış gününde, yılını lider bitiren ancak yeni yılda çıktığı ilk iki maçta 5 puan kaybeden , ligde 3 haftadır mağlup olmayan ve çıkışa geçen 'ni konuk etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi gözden çıkardı

Maç öncesinde 'in sahaya sürdüğü 11 sosyal medyada tartışma yarattı. Tecrübeli teknik adam karşısında savunma hattında , , , dörtlüsüne yer verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi gözden çıkardı

Geçtiğimiz hafta 4-3 kaybedilen maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Luyindama, tarafından yedeğe çekildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi gözden çıkardı

Adı özellikle transferi için takasta geçen ve 'in performansından memnun olmadığı Luyindama'nın gözden çıkartıldığı iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi gözden çıkardı

'ın büyük bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve zarar etmek istemediği Kongolu stoperin durumunun kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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