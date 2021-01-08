08 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 Giriş Tarihi: 08.01.2021

, 'in 18. haftasında yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda gruplar halinde pas çalışmalarının ardından teknik direktör yönetiminde taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada idmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular ve 'nın doğum günü kutlandı.

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