Galatasaray Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda gruplar halinde pas çalışmalarının ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada idmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın doğum günü kutlandı.





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