Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aytaç Kara ile prensip anlaşması sağlayan ve İrfan Can Kahveci transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ismin transferini duyurdular. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 17:09 ABONE OL