09 Ocak 2021, Cumartesi

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aytaç Kara ile prensip anlaşması sağlayan ve İrfan Can Kahveci transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ismin transferini duyurdular. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 17:09
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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için çalışmalarında hızlanmaya başladı.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Bu bağlamda öncelikle Başakşehirli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci için hummalı bir çalışma yürüten cimbom, turuncu-lacivertlilere çeşitli teklifler sundu.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Fatih Terim'in kadrosunda İrfan Can'ı görmeyi çok istediği bilinirken, yıldız ismin de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Bununla beraber Başakşehir yönetiminin İrfan Can karşılığında mutlaka bir ücret talep ettiği dile getirilirken, Galatasaray'ın transfer için fon çalışmalarına başladığı dile getirildi.

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Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geliyor! Transferi böyle duyurdular

Takas + para teklifini masada bulunduran Cimbom'un, nakit ihtiyacını sağlamak adına Luyindama ile yollarını ayıracağı kaydedildi.

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