Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesi iki teknik adam da sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)
Ligde Gençlerbirliği'ni mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 20.45'te Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.
Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.
5. TURDAN DAHİL OLDU
Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi. Yeni Malatya ise 3. turda Artvin Hopa, 4. turda Etimesgut Belediye ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek yoluna devam etti.
KADRO DEĞİŞİYOR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Falcao, Feghouli, tedavi olan Omar, kadroya alınmayan Arda ve Donk maçta görev yapamayacak. Fatih Terim, as yedek karışımı bir kadro sahaya sürecek.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
YENİ MALATYASPOR
ERTAÇ ÖZBIR, CHEBAKE, WALLACE, SEMIH, BÜLENT, ACQUAH, YOUSSOUF, FOFANA, OLCAY ŞAHAN, ADEM BÜYÜK, TETTEH
GALATASARAY
FATIH, ŞENER, LUYINDAMA, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, E. KILINÇ, ÖMER, KEREM, E. AKBABA, DIAGNE
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