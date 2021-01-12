12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesi iki teknik adam da sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

Ligde 'ni mağlup ederek zirve takibini sürdüren 'da gözler 'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 20.45'te 'a konuk olacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

5. TURDAN DAHİL OLDU

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan , kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, Darıca 'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi. ise 3. turda , 4. turda ve 5. turda 'u mağlup ederek yoluna devam etti.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

KADRO DEĞİŞİYOR

'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, maçının kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları süren , , tedavi olan , kadroya alınmayan ve Donk maçta görev yapamayacak. , as yedek karışımı bir kadro sahaya sürecek.

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

YENİ MALATYASPOR

ERTAÇ ÖZBIR, CHEBAKE, WALLACE, SEMIH, BÜLENT, ACQUAH, YOUSSOUF, FOFANA, OLCAY ŞAHAN, ADEM BÜYÜK, TETTEH

Galatasaray çeyrek final için sahada! İşte Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

GALATASARAY

FATIH, ŞENER, LUYINDAMA, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, E. KILINÇ, ÖMER, KEREM, E. AKBABA, DIAGNE

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