08 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Vedat Muriqi'den Galatasaray'a ret!

Muriqi'den G.Saray'ın teklifine yanıt!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2021

Vedat Muriqi için nabız yoklayan Galatasaray, Kosovalı golcüden ret yanıtı aldı. 26 yaşındaki oyuncu, İtalya'da kalmak istediğini belirtti. | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Vedat Muriqi'yi ikna etmek için Galatasaray iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

LAZIO DA OLUMSUZ
Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı. Ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler

GOLÜ YOK
Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı. (Fotomaç)

İşte G.Saray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan İrfan Can harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı G.Saray'dan İrfan Can harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı
Cimbom'dan Norveç çıkarması! Terim iki oyuncuyu da istiyor Cimbom'dan Norveç çıkarması! Terim iki oyuncuyu da istiyor
Falcao'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör