Vedat Muriqi'den Galatasaray'a ret!
Vedat Muriqi için nabız yoklayan Galatasaray, Kosovalı golcüden ret yanıtı aldı. 26 yaşındaki oyuncu, İtalya'da kalmak istediğini belirtti. | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri
Vedat Muriqi'yi ikna etmek için Galatasaray iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.
LAZIO DA OLUMSUZ
Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı. Ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler
GOLÜ YOK
Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı. (Fotomaç)
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