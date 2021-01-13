13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'nin sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, Avrupa'nın dev kulübünün yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığı ve iki kulübün anlaşma üzere olduğu belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından milli futbolcuyu takımda görmek istediğini açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

Terim açıklamasında "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

Milliyet'in haberine göre ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferiyle ilgili "Bu yaz EURO 2020 var. 'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon Euro'yu getirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

MILAN RESMİ TEKLİF YAPTI

Ajansspor'un haberine göre İtalyan devi Milan, için Başakşehir kulübüne resmi transfer teklifi yaptı.

Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Haberde iki kulübün İrfan Can transferi için anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi.

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