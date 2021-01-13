Son dakika transfer haberi: İrfan Can Kahveci Avrupa devine gidiyor! İmza an meselesi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediğini açıkladığı İrfan Can Kahveci'nin sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, Avrupa'nın dev kulübünün yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığı ve iki kulübün anlaşma üzere olduğu belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından milli futbolcuyu takımda görmek istediğini açıklamıştı.
Terim açıklamasında "İrfan Can'ı istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Önemli, genç ama tecrübeli, yetenekli bir oyuncu. Sayın Başkanımız ve Abdurrahim Bey, Göksel Başkan ile görüştü ama henüz kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bunlar gayet doğaldır. Konuşulur, olur olmaz ama daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.
Milliyet'in haberine göre ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferiyle ilgili "Bu yaz EURO 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon Euro'yu getirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
MILAN RESMİ TEKLİF YAPTI
Ajansspor'un haberine göre İtalyan devi Milan, İrfan Can Kahveci için Başakşehir kulübüne resmi transfer teklifi yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE
Haberde iki kulübün İrfan Can transferi için anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi.
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