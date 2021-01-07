07 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep!

2020-2021 sezonuna 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 2020 yılını lider bitirmişti. Sarı-kırmızılılar, 2021 yılında ise çıktığı 2 karşılaşmadan 5 puan bırakarak zirveden uzaklaştı. İşte Cimbom'u zirveden uzaklaştıran 7 sebep... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Giriş Tarihi: 07.01.2021 19:13
ABONE OL
  • 1
  • 9
İşte Galatasaray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep!

Yeni yıla lider girdikten sonra çıktığı iki maçta 5 puan kaybeden G.Saray'da oyuncuların performansındaki düşüş dikkat çekti. 8 oyuncusundan yoksun şekilde Konya deplasmanına çıkan Aslan 4-3 mağlup olurken ortaya konan futbol sınıfta kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İşte Galatasaray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep!

Zirve yarışında yara alan G.Saray'da takımdaki birçok oyuncu da hayal kırıklığı yaratan performanslarıyla hem teknik heyeti hem de yönetimi pişman etti. Sarı kırmızılıların bu düşüşüne sebep olan başlıca problemler şunlar:

  • 3
  • 9
İşte Galatasaray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep!

1- 30 MİLYON EURO'LUK GOLCÜ HÜSRANI

Takımın en maliyetli ismi Falcao, G.Saray'ı yine ligdeki 5 kritik maçta yalnız bırakacak. Kolombiyalı yıldızdan ümidini kesen yönetim ve teknik heyet kontratından kurtulmak istiyor. Diagne ise şampiyonluk yolunda gol yükünü çekecek isim olarak görülmüyor. Florya'da büyük bir çoğunluk ona güvenmiyor. Sorumsuz tavırları sonrası Diagne için de G.Saray'da 'teklif gelse de gitse' görüşünü ön plana çıkardı. G.Saray bu ikilinin en azından birinin maliyetinden kurtulup bir golcü getirmeyi hedefliyor.

  • 4
  • 9
İşte Galatasaray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep!

2- YENİ KONTRAT YOKSA İYİ FUTBOL DA YOK

Belhanda, yeni sözleşme beklentisi ve hedefi ile ocak ayına kadar performansını, motivasyonunu yüksek tutsa da son haftalarda 'yokları' oynamaya başladı. Sebebi ise imzalamak istediği 2.3 milyon Euro'luk yeni kontratın Galatasaray tarafından kabul görmemesi.

  • 5
  • 9
İşte Galatasaray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep!

3- İSTENMEYEN ADAM OLMAK ÜZERE

İki ağır sakatlık sonrası Emre Akbaba eski görüntüsünden çok uzak bir şekilde takıma döndü. Terim onu kazanmak adına ısrarla şans tanısa da Emre bir türlü bekleneni veremiyor. Taraftarın 'Cimbom'un çocuğu' diye beste yaptığı Emre şimdi en çok tepki alan isim oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör