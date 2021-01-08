Galatasaray'a Onyekuru hafta sonu geliyor! Monaco ile opsiyon anlaşması tamam

Daha önce 1.5 sezon kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru için Galatasaray, yine temasa geçmişti. Sarı-kırmızılılar Monaco ile anlaşma sağladı. | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Galatasaray, son 2 sezonda 2 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun transferinde son aşamaya geldi. Oyuncu ile her konuda anlaşan Galatasaraylı yetkililer, Monaco ile de kiralama bedeli ve satın alma konusundaki opsiyon için de el sıkıştı. Ödeme planı konusundaki küçük pürüzlerinde giderilmesiyle Onyekuru'nun hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek.



1.5 YILLIĞINA

Yarım sezonluğuna gelecek olan Onyekuru'nun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.

BOŞ DURMUYOR

Fransa'da liglerin devre arasına girmesinin ardından Nijerya'ya giden Onyekuru, uzun zamandır özel hoca eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

4 MAÇA ÇIKABİLDİ

Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor. (Fotomaç)

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