08 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Tahkim Kurulu Emre Kılınç'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan Emre Kılınç kararı! 2 maçlık cezası...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 Giriş Tarihi: 08.01.2021

, maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu 'ın 2 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu , Galatasaraylı futbolcu 'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi.

Açıklamada, Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

İşte G.Saray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan İrfan Can harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı G.Saray'dan İrfan Can harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı
Cimbom'dan Norveç çıkarması! Terim iki oyuncuyu da istiyor Cimbom'dan Norveç çıkarması! Terim iki oyuncuyu da istiyor
Muriqi'den G.Saray'ın teklifine yanıt! Muriqi'den G.Saray'ın teklifine yanıt!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör