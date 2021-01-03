04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik'ten küfür iddialarına yalanlama!

Mahmut Recevik'ten küfür iddialarına yalanlama!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında ile Fraport TAV arasında oynanan maç 0-0 beraberlikle sona ermişti. Gergin anların yaşandığı karşılaşmada sarı-kırmızılı yöneticisi 'in küfür ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Recevik'ten yalanlama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Recevik, "Tepkimi, şahsıma ve yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. yöneticilerinin hiçbirini kesinlikle hedef almadım" ifadelerini kullandı.
'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Dün akşam ile arasında oynanan müsabakanın ikinci yarısının hemen başlarında maçın heyecanı ve stresi ile gereksiz gergin anlar yaşadım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, buna sözel olanı da dahil tabii ki... Ancak insan maçın o anki heyecanı ile amacını aşan söz ve kelimeler sarf edebiliyor. Tepkimi, şahsıma ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Galatasaray'ın stadında çok yakından tanıdığım ve misafir ettiğimiz TFF yöneticilerinin hiçbirini kesinlikle hedef almadım. Zaten tabiatımda böyle bir şey yoktur ve asla olmaz, olamaz. İstemeyerek de olsa kırdığım TFF yöneticilerinden şahsım adına özür dilerim."

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