Angel McCoughtry, Galatasaray'da
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li kısa forvet Angel McCoughtry ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Galatasaray, 34 yaşındaki Angel McCoughtry'ı renklerine bağladı. Deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. McCoughtry, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Mersin Büyükşehir Belediye takımlarında ter dökmüştü.Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda şampiyon olan takımın parçası olan McCoughtry, 2010 ve 2014 yıllarında ise FIBA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Avrupa'da parlak bir kariyere sahip olan Angel McCoughtry, 2009-2010 sezonunda Slovakya takımı Good Angels Kosice ile ilk ülke dışı deneyimini yaşadı. Bu sezonda kupa ve ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Macar ekibi Sopron'a katılan ABD'li forvet, burada da çifte kupa sevinci yaşadı.
2011-2012 Sezonu'nda Fenerbahçe'ye transfer olan ve burada dört sezon geçiren Angel, Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
Galatasarayımızın kazandığığı 2013-2014 Euroleague Women Finali'nde Fenerbahçe kadrosunda yer alan Angel McCoughtry, 2015-16 Sezonu'nda Mersin Büyükşehir Belediye'ye transfer oldu ve takımıyla ligde çeyrek finali gördü.
2016-17 Sezonu'nda Dynamo Kursk'a giden Angel, ilk sezonunda takımıyla Fenerbahçe'yi yenerek Euroleague zaferi elde etti. Dört sezon Dynamo Kursk'ta forma giyen McCoughtry, Galatasarayımızda başarılı basketbol kariyerine devam edecek.
Angel McCoughtry'e Galatasarayımıza hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
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