08 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Angel McCoughtry, Galatasaray'da

Angel McCoughtry, Galatasaray'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Kadın Basketbol Takımı, ABD'li kısa forvet ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Galatasaray, 34 yaşındaki Angel McCoughtry'ı renklerine bağladı. Deneyimli oyuncu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek. McCoughtry, 'de daha önce ve takımlarında ter dökmüştü.Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda 'nda şampiyon olan takımın parçası olan McCoughtry, 2010 ve 2014 yıllarında ise şampiyonluğu yaşadı.

'da parlak bir kariyere sahip olan , 2009-2010 sezonunda takımı ile ilk ülke dışı deneyimini yaşadı. Bu sezonda kupa ve ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Macar ekibi 'a katılan ABD'li forvet, burada da çifte kupa sevinci yaşadı.

2011-2012 Sezonu'nda 'ye transfer olan ve burada dört sezon geçiren Angel, Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasarayımızın kazandığığı 2013-2014 Women Finali'nde Fenerbahçe kadrosunda yer alan Angel McCoughtry, 2015-16 Sezonu'nda 'ye transfer oldu ve takımıyla ligde çeyrek finali gördü.

2016-17 Sezonu'nda 'a giden Angel, ilk sezonunda takımıyla Fenerbahçe'yi yenerek Euroleague zaferi elde etti. Dört sezon Dynamo Kursk'ta forma giyen McCoughtry, Galatasarayımızda başarılı basketbol kariyerine devam edecek.

Angel McCoughtry'e Galatasarayımıza hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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