08 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui: Türk halkına minnettarım

Omar'dan açıklama geldi! Türk halkına minnettarım
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 Giriş Tarihi: 08.01.2021

Yılbaşı kutlaması sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ve elinde havai fişek patlayan , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Norveçli futbolcu, "Tüm Türk halkının desteğine minnettarım" ifadelerini kullandı. | Son dakika haberleri

'da son durumu hakkında konuştu. Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle tedavi altında bulunan yıldız futbolcu, Türk halkına desteğinden dolayı teşekkür etti.

İşte o açıklamalar:

"Tedavim her gün daha iyiye gidiyor. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Aldığım desteklere şükran borçluyum. Tüm Türk halkına minnettarım.",

"Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum."

"Aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler."

"Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum."

"İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatacak kelime yok. Tek söyleyeceğim, herkese teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak."

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