08 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Transfer böyle doğrulandı! İrfan Can Kahveci Galatasaray'a

5 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi sonrasında takımlar eksik bölgelerine takviye yapmak için resmen harekete geçti. Bu kapsamda orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti. Bu transfere ilişkin Aslan'ın yıldız ismi Taylan Antalyalı'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:55
ABONE OL
  • 1
  • 9
Transfer böyle doğrulandı! İrfan Can Kahveci Galatasaray'a

Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için iki farklı teklif paketi hazırladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Transfer böyle doğrulandı! İrfan Can Kahveci Galatasaray'a

Bunlardan ilki, Diagne, Emre Akbaba artı 2 milyon euro. Öncelikle bu teklif üzerinden bir görüşme gerçekleşti.

  • 3
  • 9
Transfer böyle doğrulandı! İrfan Can Kahveci Galatasaray'a

Ardından Galatasaray, Diagne artı Luyindama önerisiyle Başakşehir'in kapısını çaldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve kurmaylarının, bu ikinci teklife daha olumlu yaklaştığı öğrenildi.

  • 4
  • 9
Transfer böyle doğrulandı! İrfan Can Kahveci Galatasaray'a

İRFAN CAN İLE ANLAŞMA TAMAM!
İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

  • 5
  • 9
Transfer böyle doğrulandı! İrfan Can Kahveci Galatasaray'a

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör