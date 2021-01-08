Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Angel McCoughtry'yi kadrosuna kattı
Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Angel McCoughtry'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar, ABD'li basketbolcu Angel McCoughtry ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, McCoughtry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
10 Eylül 1986 tarihinde ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde doğan McCoughtry, 1.85 boyunda ve kısa forvet pozisyonunda oynuyor. 2009 yılında Atlanta Dream tarafından birinci sırada draft olarak WNBA sezonuna adım atan 34 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunu tamamlamasının ardından yılın çaylağı seçildi. WNBA'de 11 sezon Atlanta forması giyen forvet oyuncusu, WNBA'de son sezonunu da Las Vegas forması altına geçirdi. 5 kez WNBA All Star kadrosunda yer alan Angel McCoughtry, 2012 ve 2013 yılları arasında WNBA'de 'En iyi Performans' ödülüne layık görüldü.
Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda şampiyon olan takımın parçası olan yıldız oyuncu, 2010 ve 2014 yıllarında ise FIBA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
ABD'li basketbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ile Mersin Büyükşehir Belediye takımlarında da forma giyerken, Good Angels Kosice, Sopron ve Dinamo Kursk'ta da oynadı.
🟡WNBA Draft İlk Sıra Seçimi— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) January 8, 2021
🔴WNBA Yılın Çaylağı
🟡5x WNBA All-Star
🔴2x WNBA Yılın İlk Beşi
🟡2x WNBA Sayı Kraliçesi
🔴7x WNBA Yılın Savunma Takımı
🟡2x Olimpiyat Şampiyonu
🔴1x EuroLeague Women Şampiyonu
🟡2x Türkiye Ligi Şampiyonu
👑 Angel McCoughtry Galatasaray'da! 👑 pic.twitter.com/TtyawY7TCK
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