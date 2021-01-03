Fatih Terim’e Antalyaspor maçı sonrası 4 şok birden!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak liderliği Alanyaspor'a kaptırdı. Sarı kırmızılılar bu maçın faturasını sadece puantaj olarak ödemezken, 4 şok birden yaşadı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında aldığı Trabzonspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın sevinci yalnızca bir hafta sürdü.
Dün oynanan karşılaşmada sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibin savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zirveyi Başakşehir'i mağlup eden Alanyaspor'a bıraktı.
Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesi halinde ise Galatasaray, zirveyi ezeli rakibine bırakıp 3. sıraya gerileyecek.
TERİM 4 ŞOK BİRDEN YAŞADI!
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı duruma düşerken, 1 isim sakatlandı.
Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Galatasaray'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları