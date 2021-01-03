Fatih Terim’e Antalyaspor maçı sonrası 4 şok birden!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak liderliği Alanyaspor'a kaptırdı. Sarı kırmızılılar bu maçın faturasını sadece puantaj olarak ödemezken, 4 şok birden yaşadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında aldığı Trabzonspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın sevinci yalnızca bir hafta sürdü.

Dün oynanan karşılaşmada sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibin savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zirveyi Başakşehir'i mağlup eden Alanyaspor'a bıraktı.

Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesi halinde ise Galatasaray, zirveyi ezeli rakibine bırakıp 3. sıraya gerileyecek.

TERİM 4 ŞOK BİRDEN YAŞADI! Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı duruma düşerken, 1 isim sakatlandı.

Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.