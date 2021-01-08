08 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Seri'de son aşamaya geldi

Seri bitti bitiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiraladığı Michael 'yi tekrar kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Onyekuru transferini bitiren ve İstanbul'a gelmesi için beklemeye geçen Galatasaray yönetimi, Michael için de ile görüşmelerini sürdürüyor. Fulham 1 milyon euro kiralama bedeli isterken Sarı-kırmızılı yetkililerin 500 bin euro önerdiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Onyekuru'nun ardından Seri'nin de G.Saray formasını yeniden giyebilmek için fedakarlık yaptığı öğrenildi. (Fotomaç)

İşte G.Saray'ı zirveden uzaklaştıran 7 sebep! haberin devamı

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