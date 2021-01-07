PFDK Galatasaraylı Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - Antalyaspor maçının faturasını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda idareci Mahmut Recevik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alırken Emre Kılınç rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Konyaspor deplasmanında cezasının 1 maçını çeken 26 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği maçında cezasını tamamlayacak ve kupadaki Yeni Malatyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi MAHMUT RECEVİK'in, hakareti nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.

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