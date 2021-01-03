Galatasaray'da Ryan Donk orta sahada görev aldı

Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta joker olan Ryan Donk, uzun zamandır stoper bölgesinde forma giyiyordu. Hollandalı futbolcu, Antalyaspor maçında ise orta sahada görev aldı.

Uzun zamandır stoperde görev yapan Ryan Donk, orta sahada mücadele etti. Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Fatih Terim de asıl mevkisi orta saha olan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti. Stoperde Ryan Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.

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