04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Donk orta sahada görev aldı

Donk orta sahada görev aldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

Galatasaray'da gösterdiği performansla adeta joker olan Ryan Donk, uzun zamandır stoper bölgesinde forma giyiyordu. Hollandalı futbolcu, Antalyaspor maçında ise orta sahada görev aldı.

Uzun zamandır stoperde görev yapan Ryan Donk, orta sahada mücadele etti. Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. de asıl mevkisi orta saha olan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti. Stoperde Ryan Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.

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