07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'nda sezon başında transfer edilen, 'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. İşte detaylar...

'nda ile yollar resmen ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'li oyuncu ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği kaydedildi.

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde:

"2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi 'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir. Bu talep üzerine kulübümüz oyuncuyla yollarını karşılıklı fesih yoluyla ayırmıştır. Courtney Williams'a başsağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz."

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