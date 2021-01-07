07 Ocak 2021, Perşembe
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18 KEZ MİLLİ OLDU
Galatasaray'dan forvete Simone Zaza hamlesi!
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın Torino'da forma giyen Simone Zaza ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri
Galatasaray için İtalya'dan sürpriz golcü iddiası… Sky Sports'ta yer alan haberde Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlıkları sebebiyle forvet arayışı içinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın Torino forması giyen Simone Zaza'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. 29 yaşındaki golcü için Torino'ya kiralama teklifi yapıldığı ve temasların sürdüğü ifade edilirken, Zaza'ya Bologna ve Benevento'nun da talip olduğu öğrenildi.
18 KEZ MİLLİ OLDU
Cimbom'un gündemindeki Simone Zaza, 18 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi. 2 kez de gol sevinci yaşadı. (Takvim)
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