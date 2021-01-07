07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı izliyor!

Cimbom stoperini buldu!
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, 'un defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yı takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray'ın 'a 4-3 yenildiği maçta başarılı bir performans sergileyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı sarı-kırmızılıların radarına girdi. Bu sezon 15 maçta 11'de görev yapan 26 yaşındaki stoperin 3 de asisti bulunuyor. Teknik heyetin uzun zamandır Abdülkerim'i takip ettiği ve Konyaspor ile ile kısa bir süre içinde temasa geçeceği öğrenildi. (Fotomaç)


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