07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan transferde Vedat Muriqi harekatı!

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım daha önce de transfer etmek istediği Vedat Muriqi'yi tekrar gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 07.01.2021 01:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 08:28
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Galatasaray'dan transferde Vedat Muriqi harekatı!

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

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Galatasaray'dan transferde Vedat Muriqi harekatı!

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

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Galatasaray'dan transferde Vedat Muriqi harekatı!

Sarı kırmızılıların daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak kadrosuna dahil edemeği Vedat Muriqi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Galatasaray'dan transferde Vedat Muriqi harekatı!

İtalyan La Lazio Siamo Noi'den Edoardo Zeno, Hakan Balta'nın Roma'ya geldiğini ve Vedat Muriç ile bir görüşme yaptığını yazdı.

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Galatasaray'dan transferde Vedat Muriqi harekatı!

Bu iddia; sportif direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Balta'nın 'Muriç transferini yönetecek isim olarak belirlendi' iddialarını da doğruladı.

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