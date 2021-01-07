Galatasaray'da Fatih Terim takımı böyle motive etti! "Zirve yine bizim olacak"

Süper Lig'de çıkılan İttifak Holding Konyaspor maçında cezası biten teknik direktör Fatih Terim, son 2 maçta 5 puan kaybeden takımını motive etti. Terim, "Her şey yeniden başlıyor. Zirve yine bizim olacak" dedi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 16'ncı maçında Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve Antalyaspor beraberliğinin ardından bir kez daha puan kaybetti. Arda Turan, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Marcao, Etebo, Emre Kılınç ve talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'den yoksun olarak gittiği Konyaspor deplasmanında şok bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, bu sezon 4. mağlubiyetini gördü. Galatasaray aldığı sonucun yanında gösterdiği performansla da eleştiri topladı.

GERİ DÖNÜŞ YAPAMIYOR

Fatih Terim'in öğrencileri bu sezon oynadıkları 16 maçlık periyotta galibiyet serisi oluşturmakta zorlandı. Sarı- kırmızılı ekip en fazla 3 defa üst üste kazanmayı başardı. Onu da bu sezon sadece bir kez gerçekleştirdi. Ayrıca bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalardan galibiyet çıkarmayı başaramadı. Alanyaspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve son olarak Konyaspor karşısında geriye düşen Galatasaray, bu maçların hepsinde yenildi.

LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAĞIZ

Konya maçını Arda ile birlikte tribünden izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçındaki performanstan hiç memnun kalmadı. 4 maçlık cezasını tamamlayan deneyimli çalıştırıcı, Gençlerbirliği karşısında takımın başında olacak. Dün oyuncularıyla bir araya gelen Terim, kendilerini toplamalarını istedi. Ayrıca "Bir maçımız eksik ve kaybedilmiş bir şey yok. Zirveyi eninde sonunda yeniden alacağız ve bir daha da bırakmayacağız" dedi.

İŞTE 4-3 YENİLGİYİ GETİREN RAKAMLAR

Galatasaray, Konyaspor'a 4-3 yenildi. Ortaya çıkan rakamlar ise sarı-kırmızılıların neden kaybettiğini adeta net şekilde ortaya koydu.



Galatasaray'da 7 oyuncu yüzde 80'nin altında pas yüzdesi yakaladı. Linnes 47 pasta 67.4 isabet yüzdesiyle oynadı.

Sarı-kırmızılılar 18 şutun 5'inde isabet sağladı. Emre Akbaba 3'te 0 çekti.

Galatasaray'ın 26 ortasının sadece 6'sı yerini buldu. 57 uzun topunun 33'ü isabetsizdi. Sarı-kırmızılı takım bir tane bile ara pas veremedi.

Ön libero Taylan hiç top çalamadı. Belhanda hiç top kapamadı. Saracchi ve Linnes hiç top uzaklaştıramadı. Sarı-kırmızılı oyuncular sadece 1 şut engelleyebildi.



KADRO DEĞİŞİYOR

Konya karşısında alınan mağlubiyet Terim'i harekete geçirdi, G.Saray'da ilk 11 değişiyor.



Oyun kilitlendiği anlarda yapılan hamlelerin başarısız olması Fatih Terim'i yeni arayışlara sürükledi. Kapalı merkezi aşamayan sarı-kırmızılı oyuncular, kanada yöneliyor. Ancak buradan da doğru ortalar gelmeyince oyun iyice sıkışıyor. Terim, Konya karşısında bu sorunu alt etmek için Belhanda ve Emre Akbaba'yı sahaya sürdü. ANCAK ikisi de hiç ara pas yapamadı. Bu nedenle Terim, cumartesi akşamı, Gençlerbirliği maçında kadroyu baştan aşağı yenilemeyi düşünüyor. Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Luyindama'nın yerine Marcao, Emre Akbaba'nın yerine Ryan Babel ve Oğulcan'ın yerine de Arda Turan 11'de başlayacak. Donk da savunmaya dönecek.

2 SAAT SÜRDÜ

Terim dün oyuncularla 2 saati süren bir toplantı yaptı. Yapılan hataları tek tek anlattı. Beklentilerini dile getirdi. Oyuncular, Gençlerbirliği maçı için galibiyet sözü verirken idman dünkü toplantı nedeniyle ancak 2'de başlayabildi.

ORTA KESEMEDİLER

Top kanatlara kaykıldığında da asıl mevkileri açık olmayan Emre Akbaba (4/1) ve Oğulcan'dan (4/1) sadece 2 isabetli orta geldi. Bir de bunlara bekler Linnes (1/0) ve Saracchi'nin (5/1) etkisiz kanat bindirmeleri eklenince Galatasaray kilitlendi.

TERİM'SİZ 39 PUAN KAYBETTİ

Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 4 maç ceza alan Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray 5 puan bıraktı. Galatasaray, Terim'siz 35 maça çıkarken bu karşılaşmalarda sarı- kırmızılılar 19 kez kazandı, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 39 puan kaybetti. Cezası dolan Terim, Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. (Fotomaç)

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