Galatasaray'da Mbaye Diagne parlıyor

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne, bu sezon attığı 8 golle takımını sırtlayan isimler arasında yer alıyor.

Göztepe maçında kadro dışı kalan Mbaye Diagne kendine geldi. Konya karşısında biri penaltıdan iki gol atan Senegalli futbolcu, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı ve umutları yeşertti. Diagne ayrıca Süper Lig kariyerinde Galatasaray formasıyla ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol attı.

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