Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama! "Daha güçlü döneceğim"
Yılbaşında talihsiz bir kaza yaşayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patlamıştı. Norveçli futbolcu yaptığı ilk açıklamada, "Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucunda yüzünden ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Daha iyiye gittiğini söyleyen Omar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük."
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