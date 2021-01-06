07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama! "Daha güçlü döneceğim"

Omar'dan ilk açıklama! Daha güçlü döneceğim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Yılbaşında talihsiz bir kaza yaşayan Galatasaraylı 'nin elinde havai fişek patlamıştı. Norveçli futbolcu yaptığı ilk açıklamada, "Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin" ifadelerini kullandı. | Son dakika (GS) haberleri

Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucunda yüzünden ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Daha iyiye gittiğini söyleyen , yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük."

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