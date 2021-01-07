07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da ilk 11 değişiyor! Mağlubiyet sonrasında...

Cimbom'da ilk 11 değişiyor! Mağlubiyet sonrasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Süper Lig'de son 2 maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'da, teknik direktör harekete geçti. Deneyimli çalıştırıcı, ilk 11'i değiştirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Oyun kilitlendiği anlarda yapılan hamlelerin başarısız olması 'i yeni arayışlara sürükledi. Kapalı merkezi aşamayan sarı-kırmızılı oyuncular, kanada yöneliyor. Ancak buradan da doğru ortalar gelmeyince oyun iyice sıkışıyor. Terim, Konya karşısında bu sorunu alt etmek için Belhanda ve Emre Akbaba'yı sahaya sürdü.

Ancak kisi de hiç ara pas yapamadı. Bu nedenle Terim, cumartesi akşamı, Gençlerbirliği maçında kadroyu baştan aşağı yenilemeyi düşünüyor. Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Luyindama'nın yerine Marcao, Emre Akbaba'nın yerine Ryan Babel ve Oğulcan'ın yerine de Arda Turan 11'de başlayacak. Donk da savunmaya dönecek.

İŞTE 4-3'LÜK KONYASPOR MAĞLUBİYETİNİ GETİREN RAKAMLAR

GALATASARAY, Konyaspor'a 4-3 yenildi. Ortaya çıkan rakamlar ise sarı-kırmızılıların neden kaybettiğini adeta net şekilde ortaya koydu.
GALATASARAY'da 7 oyuncu yüzde 80'nin altında pas yüzdesi yakaladı. Linnes 47 pasta 67.4 isabet yüzdesiyle oynadı.
SARI-kırmızılılar 18 şutun 5'inde isabet sağladı. Emre Akbaba 3'te 0 çekti.
GALATASARAY'ın 26 ortasının sadece 6'sı yerini buldu. 57 uzun topunun 33'ü isabetsizdi. Sarı-kırmızılı takım bir tane bile ara pas veremedi.
ÖN libero Taylan hiç top çalamadı. Belhanda hiç top kapamadı. Saracchi ve Linnes hiç top uzaklaştıramadı. Sarı-kırmızılı oyuncular sadece 1 şut engelleyebildi. (Fotomaç)

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