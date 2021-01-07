07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

Galatasaray'da yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonrası yüzünden yaralanan ve tedavisine hastanede devam edilen Omar Elabdellaoui ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'ın Norveçli futbolcusu , yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçirmişti.

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

Elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar'a özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

29 yaşındaki oyuncuyla ilgili merak edilen konulardan biriyse futbol kariyerine devam edip edemeyeceği oldu.

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

LİSANSI ASKIYA ALINACAK

Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Sabah'ın haberine göre , yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından açıklama yaptı.

Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

Norveçli sağ bek paylaşımında "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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