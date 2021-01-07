Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!

Norveçli sağ bek paylaşımında "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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