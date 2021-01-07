Galatasaray'dan flaş Omar Elabdellaoui kararı!
Galatasaray'da yılbaşı akşamı elindeki havai fişeğin patlaması sonrası yüzünden yaralanan ve tedavisine hastanede devam edilen Omar Elabdellaoui ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçirmişti.
Elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar'a özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.
29 yaşındaki oyuncuyla ilgili merak edilen konulardan biriyse futbol kariyerine devam edip edemeyeceği oldu.
LİSANSI ASKIYA ALINACAK
Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.
Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından açıklama yaptı.
Norveçli sağ bek paylaşımında "Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
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