04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Antalyaspor maçında mecburi değişim

Cimbom'da mecburi değişim!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçına göre 3 mecburi değişiklik yaptı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

, maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Omar geçirdiği kaza, Feghouli sakatlığı ve Taylan da cezası nedeniyle kadroda yer almazken bu oyuncuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer görev aldı.

Antalyaspor'da 6-0 kaybedilen Hatayspor maçında ilk 11'de yer alan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz dün yedek başladı. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'deydi.

Fatih Terim tribünde çılgına döndü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi
G.Saray Diagne'ye karşılık olarak İrfan Can'ı istedi. "G.Saray Diagne'ye karşılık olarak İrfan Can'ı istedi."
Usta yorumcudan flaş sözler! Usta yorumcudan flaş sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör