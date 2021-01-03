Galatasaray'da Antalyaspor maçında mecburi değişim

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Trabzonspor maçına göre 3 mecburi değişiklik yaptı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Fatih Terim, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Omar geçirdiği kaza, Feghouli sakatlığı ve Taylan da cezası nedeniyle kadroda yer almazken bu oyuncuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer görev aldı.



Antalyaspor'da 6-0 kaybedilen Hatayspor maçında ilk 11'de yer alan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz dün yedek başladı. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'deydi.

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