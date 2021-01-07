07 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...

Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo'nun son durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Futbol Takımı, 'in 18. haftasında 9 Ocak Cumartesi günü 'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü aktif yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...

Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile başladıkları idmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...

Ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...

Sakatlığı bulunan futbolculardan 'nun tedavisine devam edilirken, Oghenekaro Etebo ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray'dan açıklama geldi! Falcao, Feghouli ve Etebo...

, maçının hazırlıklarını 8 Ocak Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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