06 Ocak 2021, Çarşamba

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Galatasaraylı Radamel Falcao'da kısmi yırtık ve kanama tespit edildi!

G.Saray'dan açıklama geldi! Falcao...
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 16. haftasında ile karşılaşan 'da, sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılı Kolombiyalı golcünün son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

'in 16. hafta mücadelesinde evinde 'u ağırlayan 'da, oyuna 46. dakikada girmiş ve sahada 29 dakika kaldıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Cimbom, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.

İşte yapılan o açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktörümüz , saat 12.00'de oyuncularımızla dün akşam oynanan Konyaspor maçına ilişkin bir teknik analiz toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının hemen ardından saat 14.30'da başlayan antrenmanda ise Konyaspor'a karşı tam süre görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ve , tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao'nun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray suskunluğunu bozdu! Premier Lig'den... haberin devamı

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