Konyaspor maçı sonrası Galatasaraylı Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Ayrılıyor mu?
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Mbaye Diagne sarı-kırmızılı takım adına 2 gol atarken, maçın ardından transfer haberleriyle ilgili açıklamada bulundu. Senegalli forvet, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı golcü Mbaye Diagne, açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Biz elimizden geleni yapmaya ve sahada bunu göstermeye çalıştık. Çalışmaya devam edip önümüzdeki maçlara bakacağız. Golümü Omar'a armağan ettim. Kendisi hastanede. Galibiyetle birlikte ona golleri armağan etmek isterdim." diye konuştu.
Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri sorulan Senegalli oyuncu, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." yanıtını verdi.
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